Jeannette Jara se desmarca de la continuidad del Gobierno del Presidente Boric

La abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se ha sumado a su equipo de campaña al distanciarse del actual gobierno de Gabriel Boric. En un mensaje que busca marcar su propio camino, la secretaria de Estado aseguró que "nadie es continuidad de otra persona".

La postura de Jara se alinea con la de otras figuras de su equipo, como la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien previamente había afirmado que "evidentemente no podemos ser continuidad del gobierno". El economista Nicolás Bohme también ha respaldado esta visión, asegurando que la política fiscal que proponen no es una continuación de la actual administración.

En un almuerzo con pensionados, Jara profundizó en su visión, afirmando que su objetivo es "encabezar un buen gobierno para Chile, un gobierno que dé tranquilidad y sobre todo que dé una prospectiva de tener un mejor futuro". Enfatizó que su propuesta busca ser "de corte social, centrado en la gente", especialmente en aquellos que sufren por la falta de recursos, la enfermedad o la pobreza.

La ministra concluyó desestimando las críticas de sus rivales, como José Antonio Kast y Evelyn Matthei, al señalar que los "dime y diretes" la tienen "sin cuidado" y que su foco está en los desafíos del país.

