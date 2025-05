Jeannette Jara respalda alza del sueldo mínimo y pide reducir concentración económica

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, se refirió al reciente acuerdo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sobre el aumento progresivo del salario mínimo, cuyo horizonte apunta a alcanzar un millón de pesos en 2029.

El acuerdo establece un incremento del sueldo mínimo a $529 mil en mayo de 2024 y a $539 mil en enero de 2025, cifras que, si bien valoradas como avance, se distancian de la propuesta inicial de la CUT, que apostaba por una trayectoria más acelerada, proyectando un mínimo de $1.004.656 para 2029.

Consultada por esta meta de largo plazo, Jara fue enfática en señalar que cualquier alza “debe hacerse en función del concepto de salario vital”, es decir, considerando los costos reales de vida de las familias trabajadoras. Y aclaró que este proceso no puede desarrollarse sin medidas de acompañamiento para las pequeñas y medianas empresas.

“Ningún alza de salario hacia el salario vital se va a hacer sin apoyar a las Pymes, y no solamente a través de un subsidio”, aseguró, reconociendo que muchas de estas empresas pagan bajos sueldos no por decisión, sino por limitaciones estructurales. “El problema que hay en nuestro país es que las Pymes ofrecen mucho trabajo, pero no les da para más su estructura de ingresos y gastos”.

La candidata también apuntó a una de las causas estructurales de esa precariedad: “En Chile hay una concentración económica exacerbada en pocos grupos empresariales que no les permiten a las Pymes más que participar del 13% del mercado en ventas y prestaciones de servicio”. A juicio de Jara, esto hace necesario impulsar una regulación que garantice una mayor participación y fortaleza para el sector.

Respecto a los cálculos actuales, la abanderada comunista indicó que, según las estimaciones realizadas, el salario vital hoy se ubicaría en torno a los $750 mil, aunque advirtió que este valor está sujeto a variaciones económicas: “Pronosticar cifras para cuatro años más... lo que le puedo decir es que hoy día se estima que ese salario vital es de $750 mil. Lo que ocurra o donde alcance la cifra va a tener que ver con las condiciones macroeconómicas”.

En ese sentido, Jara expresó su esperanza de que el crecimiento económico y la estabilidad inflacionaria permitan avanzar hacia esa meta con mayor rapidez.

