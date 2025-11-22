Jeannette Jara reconoce que fue un error fichar a "Balbi El Chamako"

La candidata Jeannette Jara reconoció que fue un error incorporar al cantante urbano, "Balbi El Chamako", quien solo alcanzó a estar dos horas como embajador de la campaña, el joven fue desvinculado luego de destaparse unas denuncias en su contra por violencia intrafamiliar.

La abanderada del oficialismo fue consultada por esta situación en su punto de prensa de este sábado.

“De todas maneras les quiero decir algo. Las posibilidades de la vida de que una persona o un comando, incluso con la experiencia que tenemos, no cometa errores, no es probable, digamos, uno siempre en la vida comete errores. La diferencia es que frente al error hay que tomar decisiones y dar la cara. Y eso es lo que van a encontrar ustedes nosotros. Por cierto, igual, pocos errores en todo caso. Y vamos a dar siempre la cara y tomar medidas inmediatas”, enfatizó Jara.

Por otro lado, Jara también reforzó la postura de su campaña en casos de violencia intrafamiliar. “Se dio la cara altiro y se tomaron soluciones, la violencia intrafamiliar no es tolerable. Entiendo que él está en un proceso investigativo, pero aún con todo tendrá que seguir su curso ante la justicia y salió del comando inmediatamente”, explicó.

En una entrevista dada también este sábado a Chilevisión la candidata comparó sus rápidas reacciones con las de “Kast, que ahí tiene a su amigo el de las colusiones y a su amigo el de la AFP, y no toma ninguna decisión ¿Para quién quiere gobernar? Yo quiero gobernar para ustedes, para la gente de nuestro país".

