Jeannette Jara rechaza propuesta de la oposición de acotar alza de salario mínimo al IPC

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, expresó su rechazo a la propuesta de parlamentarios de oposición que busca limitar el alza del salario mínimo al IPC.

A través de su cuenta de X, la exministra del Trabajo señaló que “creemos en un país donde trabajar permita vivir con dignidad. Por eso proponemos un ingreso vital de $750 mil en 4 años, con apoyo a pymes y empleo formal”.

“El salario mínimo es parte central de nuestra propuesta y seguirá subiendo por encima del costo de la vida, porque los sueldos no pueden estar corriendo siempre detrás de la inflación”, recalcó.

La abanderada sostuvo que “si el próximo año subieran solo por el IPC (3% aprox.), serían $16.000: de $539.000 a $555.000. Eso no cambia la vida de nadie. Por eso rechazamos la propuesta de la derecha que quiere limitarlo solo a la inflación”.

Tras el Informe de Política Monetaria publicado el miércoles por el Banco Central, parlamentarios de oposición apuntaron a que mientras no exista una recuperación del empleo ni de la productividad, el reajuste del salario mínimo debe ser solo por IPC.

