Jeannette Jara rearma su comando para segunda vuelta con el fichaje de Francisco Vidal

En una nueva etapa de cara a la segunda vuelta presidencial, Jeannette Jara, anunció este viernes más de 45 embajadoras y embajadores de campaña, en los que se incluyen distintas figuras ligadas al deporte, la academia, la cultura, entre otros diversos sectores que recogen la diversidad del país.

En una actividad realizada en las afueras del comando ubicado en el centro de Santiago, la abanderada del progresismo también anunció la llegada de la senadora Paulina Vodanovic como la nueva jefa de campaña a nivel nacional, junto los diputados Daniel Manoucheri y la senadora electa Daniela Cicardini como encargados de la zona norte, mientras que la zona centro-sur estará a cargo de la senadora Alejandra Sepúlveda y la senadora electa, Beatriz Sánchez.

Entre las embajadoras y embajadores, destacan figuras como la divulgadora científica Teresa Paneque, el humorista Marcelo "Coronel" Valverde, actores como Felipe Ríos y Erto Pantoja, junto al exfutbolista y comentarista, Rodrigo "Polaco" Goldberg o la exseleccionada nacional femenina, Iona Rothfeld.

En tanto, la aspirante a La Moneda confirmó a los actuales voceros, Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda e informó que se sumarán los exministros Alejandra Krauss y Francisco Vidal, además de los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeoamans.

"En estos días de campaña, en que hemos estado iniciando la segunda vuelta, hemos tenido muchas voluntades que han querido sumarse al trabajo que ya estábamos realizando, a quienes hoy día le damos la bienvenida. Y les damos la bienvenida porque tenemos el convencimiento que Chile crece cuando suma voluntades", aseguró la abogada y administradora pública.

Agregó que "Chile está sumando voluntades que nos unen desde distintos sectores artísticos, culturales, deportivos, científicos, políticos y sociales. Y por eso queremos señalar que juntos vamos a dejar atrás muchas cosas que tenemos en déficit en nuestro país y seguir avanzando. No queremos un país en el que primen los abusos y los privilegios”.

“Queremos un país donde todas las chilenas y chilenos puedan llegar a fin de mes tranquilos, ojalá incluso a ahorrar y por supuesto, además, vivan más seguros en barrios donde no teman ser víctimas de la delincuencia”, complementó.

En tanto, la nueva jefa de campaña, Paulina Vodanovic, destacó que “nuestra candidata Jeannette Jara, que da la cara, que está presente, que va a recorrer Chile, que va a ir a todos los foros, ella me ha pedido que tome un rol en la campaña de articulación para que toda esta gira y todos los compromisos que ella tiene puedan ser coordinados con la ciudadanía".

"Esto no se trata de solo actores políticos, como lo señaló ella, sino de un gran número de ciudadanos que van a tener una coordinación de voluntarios y que vamos a sumar a las fuerzas vivas, a los trabajadores, a las mujeres, a las pescadoras, a las agricultoras, en fin, a todos quienes quieran sumarse como los ha convocado nuestra candidata”, cerró.

LAS INCORPORACIONES

Jefa de Campaña: Paulina Vodanovic.

Encargados zona norte: Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri.

Encargadas zona centro-sur: Alejandra Sepúlveda y Beatriz Sánchez.

ENCARGADOS REGIONALES:

Arica: Vlado Mirosevic.

Antofagasta: Ricardo Díaz.

Tarapacá: José Miguel Carvajal.

Atacama: Daniela Cicardini y Yasna Provoste.

Coquimbo: Alí Manoucheri.

Valparaíso: Rodrigo Mundaca.

O'Higgins: Raúl Soto y Pablo Silva.

Maule: Javier Muñoz y Consuelo Veloso.

Ñuble: Oscar Crisostomo.

Biobío: Gastón Saavedra.

Araucanía: Ricardo Celis.

Los Ríos: Luis Cuvertino.

Los Lagos: Emilia Nuyado y Tito Ulloa.

Aysén: Ximena Órdenes y Andrea Masías.

Magallanes: Jorge Flies y Javiera Morales.

Metropolitana: Claudia Pascual.

PURANOTICIA