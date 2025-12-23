Jeannette Jara reaparece tras la derrota presidencial y dice sobre su futuro que "todo lo que venga hay que tomarlo con calma"

Jeannette Jara reapareció públicamente tras su derrota en la segunda vuelta presidencial a manos de José Antonio Kast.

Esto se produjo la noche del lunes, luego de que la exministra del Trabajo se reuniera con la exmandataria Michelle Bachelet en la fundación Horizonte Ciudadano.

El encuentro se llevó a cabo horas después de que la exjefa de Estado se reuniera con el líder del Partido Republicano.

Jara llegó hasta la fundación ubicada en Ñuñoa en compañía del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y en conversación con 24 Horas, adelantó lo que será de su futuro político.

La exabanderada manifestó que está "con la perspectiva de poder descansar algunos días. Estuve tres años de ministra, este año sacamos una reforma previsional importante adelante".

Además, afirmó estar "contenta porque en pocos días más va a subir a un millón y medio de personas su pensión" .

Sobre la derrota en la segunda vuelta, indicó que hay que reflexionar la elección "con templanza y con calma. Así se hacen los procesos realmente de fondo" y añadió que “todo lo que venga hay que tomarlo con calma y yo en eso creo que hay que esperar, hay que descansar unos días y hay que ver también qué actitud toma el presidente electo”.

Consultada por la polémica norma incluida por el Gobierno en el proyecto de reajuste del sector público, criticada desde la oposición como una “ley de amarre", la excandidata presidencial defendió la permanencia de los funcionarios de carrera.

“Es evidente que todos aquellos funcionarios que son de confianza política tienen que salir del gobierno, pero la gran mayoría de funcionarios públicos son de carrera y no tendrían por qué dejar el Estado”.

Finalmente, sostuvo que “la maternidad y las leyes maternales se respetan, y espero que la derecha que gobierne con José Antonio Kast sepa respetar los derechos de las mujeres”.

PURANOTICIA