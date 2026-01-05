Jeannette Jara reaparece afirmando que la mejora de las pensiones "es una realidad gracias a la reforma previsional"

Jeannette Jara reapareció en el escenario público refiriéndose a la reforma previsional.

En un breve video, la excandidata presidencial destacó que “llegó enero y con esto comenzó el beneficio por años cotizados de la reforma a las pensiones".

La exministra del Trabajo complementó que “este beneficio va a permitir que aumenten cerca de 1.400.000 personas su pensión, ya sea que estén jubiladas por una renta vitalicia en una compañía de seguros o por retiro programado".

"Quiero contarles cómo funciona: Si eres mujer y estás jubilada, debes haber cotizado al menos 10 años".

10 años: 1 UF mensual 20 años: 2 UF 25 años: 2,5 UF (tope del beneficio)

Señaló que "en el caso de los hombres, se exige un mínimo de 20 años cotizados, partiendo en 2 UF, con un tope de 2,5 UF".

La exsecretaria de Estado resaltó que "este beneficio se paga automáticamente, desde enero, junto con la pensión habitual. Probablemente ya estés recibiendo una carta o correo del Instituto de Previsión Social, y si tienes dudas, puedes consultar en Chile Atiende".

Finalmente, la exabanderada del oficialismo sostuvo que "la mejora de las pensiones es una realidad gracias a la reforma previsional".

Cabe señalar que desde su derrota ante el Presidente electo José Antonio Kast, Jara ha tenido contadas intervenciones públicas.

VIDEO:

PURANOTICIA