Jeannette Jara realiza mea culpa por su desempeño en el debate: "No soy candidata profesional, no estudié"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannete Jara, realizó un mea culpa por su desempeño en el debate presidencial que se trasmitió este miércoles.
En conversación con Radio Universo, Jara reconoció que “estaba molesta” y señaló que se predispuso “de mala manera o de manera poco adecuada, más bien dicho, a las interpelaciones que se me hicieron y no era adecuado”.
En ese sentido, su autocrítica apuntó a "no haber podido poner propuestas sobre la mesa y estar todo el rato teniendo que defenderme de ataques, yo creo que eso no fue una buena estrategia de mi parte".
"No soy candidata profesional, no estudié para ser candidata. Tenía al lado mío a Kast que ha sido candidato no sé cuántas veces. Al frente a ME-O que creo que es su quinta vez, Kast creo que es su tercera vez, Parisi por ahí, entonces no me puedo comparar con la situación de ellos. Yo estoy aquí por un proyecto político, no por un tema personal”, añadió.
Sobre el emplazamiento de Marco Enríquez-Ominami durante el debate, la abandera sostuvo que “no me descolocó, porque en general la forma de crecer que él tiene es tratando de sacar votos del sector que yo represento. Entonces entendía que podía tener una estrategia en ese sentido”.
"Una cosa que me llamó mucho la atención es que estaba muy preocupado de que no había ido a la primaria, pero yo no sabría decirle, si yo ni siquiera lo conocía", indicó.
Respecto a la forma en que se dirigió al candidato José Antonio Kast por la polémica sobre el uso de bots, Jara recalcó que “era muy necesario. Lo que pasa es que José Antonio Kast está acostumbrado a decir cosas de los demás y no tener respuestas (...) De eso sí que no me arrepiento de nada".
