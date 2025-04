Jeannette Jara plantea que el que gane la primaria oficialista "al otro día tiene que contar con todo el apoyo"

La abanderada presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, se refirió a las primarias en el oficialismo y a las diferencias entre los candidatos a La Moneda.

“Me alegra que tengamos una primaria tan entretenida, pero sin duda venimos de historias diferentes y eso hace que las trayectorias de uno sean distintas. En mi caso, en todo el trabajo que realicé, pocas veces me pude dar el gusto de molestarme con algo”.

La exministra del Trabajo sostuvo sobre el tono con el que arribó Paulina Vodanovic (PS) a la carrera presidencial que “yo me imagino que deben tener tensiones propias de su sector. Igual es complejo, las definiciones de precandidatura. Yo misma viví un proceso que no fue fácil. Gonzalo (Winter) me imagino en la misma forma. Así que lo miro como parte de la realidad, no más que nos toca, y espero que el debate que se haga sea en base a ideas".

Sobre las diferencias dentro del oficialismo, expresó que "en definitiva, primero no somos enemigos, tenemos diferencias, matices, proyectos, pero que tienen un tronco común.

Finalmente, indicó que "gane quien gane la primaria, al otro día tiene que contar con todo el apoyo y en eso yo tengo mi compromiso. Si no soy quien gana la primaria, al otro día voy a estar a disposición de quien esté a la cabeza este proyecto ya que los puentes no se pueden dinamitar. Uno tiene que mostrar las diferencias, pero no puede dinamitar el puente”.

PURANOTICIA