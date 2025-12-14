Jeannette Jara llamó a José Antonio Kast para felicitarlo por su victoria electoral: "La democracia habló fuerte y claro"

A quienes apoyaron y fueron convocados por su candidatura, les dijo que "tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria".
La candidata del pacto «Unidad por Chile», Jeannette Jara, reconoció la derrota en la segunda vuelta de la Elección Presidencial y llamó a José Antonio Kast para desearle éxito en su Gobierno, tras resultar como Presidente electo este 14 de diciembre.
A través de un mensaje en sus redes sociales, la ex Ministra del Trabajo y Previsión Social señaló que "la democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo, José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile".
De igual forma, la militante del Partido Comunista se dirigió a sus adherentes, señalando que "a quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria".
Finalmente expuso que "juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho".
