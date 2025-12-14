Jeannette Jara llamó a José Antonio Kast para felicitarlo por su victoria electoral: "La democracia habló fuerte y claro"

La candidata del pacto «Unidad por Chile», Jeannette Jara, reconoció la derrota en la segunda vuelta de la Elección Presidencial y llamó a José Antonio Kast para desearle éxito en su Gobierno, tras resultar como Presidente electo este 14 de diciembre.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la ex Ministra del Trabajo y Previsión Social señaló que "la democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo, José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile".

De igual forma, la militante del Partido Comunista se dirigió a sus adherentes, señalando que "a quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria".

Finalmente expuso que "juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho".

PURANOTICIA