Jeannette Jara llama a que la justicia resuelva “prontamente” la situación de Daniel Jadue ante posible regreso a candidatura parlamentaria

Ante la posibilidad de que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pueda reactivar su candidatura a la Cámara de Diputados, la candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara pidió que los fallos resuelvan "prontamente" esta situación.

Según consigna La Tercera, aunque el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) suspendió los derechos políticos de Jadue por estar acusado de un delito de pena aflictiva en el, caso Farmacias Populares, lo que lo inhabilitaba para postular por el distrito 9, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago abrió una nueva posibilidad.

El tribunal acogió la solicitud de su defensa y ordenó la reapertura de la investigación por 60 días, junto con suspender a preparación de juicio oral. Con ello, el exalcalde -imputado por cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa- pierde la calidad de acusado, lo que podría permitirle volver a competir en las elecciones parlamentarias de noviembre.

La decisión del Tricel es inapelable, pero el eventual regreso de Jadue podría alterar el equilibrio político en el distrito 9, donde el oficialismo busca mantener cuatro de los siete escaños. El equipo del exalcalde ya analiza los próximos pasos tras la resolución judicial.

En el comando presidencial de Jeannette Jara, quien mantiene un historial de desencuentros con Jadue, especialmente desde la definición del PC para las primarias, están analizando la situación.

Pese a todo, Jara evitó profundizar en el caso y señaló que “los procesos que están en curso deben seguir. En ese contexto no me corresponde nada más que decir que, ojalá, los fallos resuelvan prontamente esta situación, que en el tiempo cuando se extiende genera incertidumbre”.

Jara se refirió al tema tras una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades, en la que también participó el actual alcalde de Recoleta, Fares Jadue (PC).

APOYOS INTERNOS AL EXALCALDE

A diferencia de la exministra, el actual alcalde de Recoleta, Fares Jadue, respaldó abiertamente a su antecesor: “Varios de los chats de Hermosilla dan cuenta de que hubo un acuerdo entre personas para perjudicar a Daniel Jadue”.

Añadió que “Jadue no se llevó ningún peso a la casa, es una persona honorable. Puede haber una serie de problemas administrativos en la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, más no estoy de acuerdo con que varias de esas situaciones sean constitutivas de delito”.

En la misma línea se expresó el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien declaró a T13 que “tengo la más sana expectativa de que hecho todo el procedimiento de juicio real, va a concluir en que él es inocente”.

CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN

Desde la derecha, las reacciones también fueron inmediatas. Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, quien compite en el distrito 9, señaló que “Daniel Jadue está en todo su derecho de tratar de revertir la decisión del Tricel, pero la verdad es esta: la ley establece que las resoluciones del Tricel son inapelables, lo que debiera ocurrir es que finalmente se confirme la sentencia del Tricel”.

Juan Manuel Santa Cruz, candidato de Evópoli en la misma zona, fue enfático: “Una persona acusada por corrupción y fraude al Fisco, como es el caso de Daniel Jadue, y que merece pena aflictiva, no puede ser candidato. Eso dice el artículo 16 de la Constitución. Punto”.

Por su parte, Javiera Rodríguez, candidata del Partido Republicano, afirmó que “Daniel Jadue buscará a toda costa ser candidato, incluso aunque tenga una investigación en su contra”.

