Jeannette Jara llama a la unidad del progresismo tras inscribir su candidatura en las primarias

La candidata presidencial del PC y Acción Humanista, Jeannette Jara, oficializó su postulación a las primarias del progresismo, destacando la importancia de la participación ciudadana y la unidad del sector.

En su discurso, enfatizó que "hemos venido a inscribir esta primaria, porque queremos que sea la ciudadanía quien elija de manera participativa, transparente y en el marco de la democracia quién va a ser el representante o la representante del sector para las próximas elecciones presidenciales”.

La candidata reafirmó su compromiso con la democracia y la unidad, señalando que “lo hacemos con convicción, porque creemos realmente en la participación democrática. Lo hacemos con convicción, porque creemos en la unidad de la izquierda y del progresismo”.

Jara también destacó que este proceso se realizará con propuestas claras y una visión de futuro: “Y esta primaria que vamos a realizar se hará con propuestas, con ideas, con identidad, con futuro y con esperanza”.

Además, aseguró que, independientemente del resultado del 29 de junio, el sector respaldará a quien resulte elegido(a): “Cuando se resuelva esta primaria el 29 de junio, doy por sentado que sea quien sea quien la gane, va a contar con cada una o cada uno de nosotros detrás de ella”.

La unidad, según Jara, es clave para defender los derechos de las mujeres, los trabajadores y los jubilados: “Porque la unidad de la izquierda y del proyecto progresista es fundamental para que en nuestro país las mujeres no retrocedan en derechos. Para que no les pase a los jubilados lo que les está pasando en otros lados que son allén de la cordillera. Para que los trabajadores no sufran la merma de sus derechos con lo que está pasando, por ejemplo, con Trump en Estados Unidos”.

Finalmente, reivindicó el legado de Salvador Allende y la vocación de mayoría de su proyecto: “Tenemos un deber, una responsabilidad, un proyecto político histórico, somos allendistas, somos gente de izquierda y tenemos vocación de mayoría para construir una patria más justa y más democrática”.

Con un llamado a la participación, cerró: “Así que este 29 de junio, militantes de estos partidos e independientes, todas y todos, convocados a votar”.

Jeannette Jara se presenta como una candidata que busca articular las fuerzas de izquierda y progresismo en torno a la justicia social, la defensa de los derechos y la profundización de la democracia en Chile.

EJES

La exministra del Trabajo y Previsión Social, destacó que su programa de gobierno establece tres ejes prioritarios: crecimiento económico, derechos sociales con un fuerte énfasis en una mejora sustantiva de la salud pública y la seguridad de la ciudadanía.

La candidata presidencial afirmó que “nos interesa principalmente es poder poner al centro sectores empresariales llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas, y por eso estamos planteando el cambio del concepto de salario mínimo al salario vital, que es el salario para la vida”.

También se comprometió con trabajar para mejorar el acceso y calidad a la salud pública para todas las personas en Chile, explicando que “pondremos la salud pública en el centro de nuestras políticas. El sistema actual necesita transformaciones profundas: las listas de espera siguen siendo extensas y muchas familias se ven obligadas a endeudarse para acceder a una atención oportuna. Es hora de una modernización estructural que garantice un sistema de salud más justo, accesible y eficiente”.

Finalmente, Jara acentuó en la importancia de avanzar en seguridad, afirmando que “las chilenas y chilenos merecen vivir con tranquilidad, especialmente en los sectores más vulnerables, donde el narcotráfico ha comenzado a afectar incluso a las organizaciones comunitarias. Frente a esto, impulsaremos políticas integrales que combinen una prevención eficaz con acciones firmes contra el crimen organizado. Seré implacable en lalucha contra la delincuencia, ya sea del narco o delitos económicos”.

