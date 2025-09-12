Jeannette Jara lidera en menciones negativas tras el primer debate presidencial, según encuesta Panel Ciudadano

La última encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) abordó el impacto del primer debate presidencial televisado que se llevó a cabo este miércoles.

Un 28% de los encuestados dijo haber visto al menos 30 minutos, de los cuales el 60% fueron hombres. Y hubo una sobre representación de personas mayores de 40 años entre quienes vieron el primer debate presidencial.

Entre quienes siguieron la trasmisión, el 85% son votantes habituales y un 15% de los espectadores corresponde a votante obligado.

Respecto a si el debate cambió la opinión de las personas, un 86% de los encuestados manifestó que su preferencia no cambió, mientras que un 14% dijo que modificó su opinión.

Además, un 21% de las personas señaló que el candidato Harold Mayne-Nicholls sorprendió positivamente, seguido por Johannes Kaiser, Jeannette Jara y Franco Parisi con un 16% de las preferencias cada uno.

En cuanto a qué candidato sorprendió negativamente, un 32% apuntó a Jeannette Jara, le siguió José Antonio Kast con un 20% y Johannes Kaiser con un 12%.

Tras el debate, los candidatos que mostraron una mejora en su percepción fueron Kast, Mayne-Nicholls y Matthei, mientras que Jara, Enríquez-Ominami y Artés obtuvieron las evaluaciones más desfavorables.

