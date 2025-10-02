Jeannette Jara lidera carrera a La Moneda con un 37,5% según encuesta Studio Público

La última encuesta Studio Público de septiembre mostró que la candidata oficialista Jeannette Jara se mantiene liderando la carrera a La Moneda, con un 37,5% de las preferencias.

Según consigna radio Bío Bío, en segundo lugar se ubica el abanderado republicano José Antonio Kast, quien logra un 23,9% de la intención de voto.

En tanto, Johannes Kaiser, postulante del Partido Nacional Libertario, presenta un crecimiento importante al pasar de un 9,9% a un 14,7% entre las dos mediciones de septiembre.

Por el contrario, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, muestra un descenso en sus apoyos, al caer de un 15,1% a un 11,9%.

Completan la lista Franco Parisi, del PDG, con 5,1%; Harold Mayne-Nicholls (ind) con 3,1%; Marco Enríquez-Ominami (ind) con 0,8%; y Eduardo Artés con 0,0%.

Las categorías “No sabe/No responde” y “Nulo/Blanco” suman un 1,9% y un 1,1% respectivamente.

