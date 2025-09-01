Jeannette Jara hizo un llamado a la "responsabilidad" y "ser un aporte a la campaña más que estar dividiendo"

La candidata presidencial del pacto “Unidad por Chile”, Jeannette Jara, se refirió a la reunión que sostuvo con los presidentes de los partidos del oficialismo y realizó un llamado a la responsabilidad.

En el marco de su gira por Coyhaique, la abanderada mencionó que en el encuentro “también se tocaron temas de contingencia, eso es evidente. Creo que es bueno conversar los temas, porque el desafío que nosotros tenemos como coalición, es que somos nueve partidos políticos distintos, entonces tenemos algunas cosas en común, pero en otras nos diferenciamos, la idea es que esas diferencias no sean lo principal”.

“Estuvo bien, con espacios de sinceridad y un llamado a la responsabilidad, en que cada uno tiene que ser un aporte a la campaña más que estar dividiendo”, manifestó.

Respecto a su llegada a Aysén, la exministra del Trabajo señaló que llega “a la región, preocupada por poder fortalecer la conectividad que creo es un tema relevante y ojalá podamos ampliar la actividad turística, se pueda consolidar de la ampliación de Balmaceda, los nuevos metros cuadrados son indispensables y fortalecer el cumplimiento de la salmonicultura con una mirada más descentralizada”.

En cuanto a Balmaceda, Jara dijo estar “atenta a su demora y ampliación, creo que es relevante acelerarlo porque acá hay tremendo potencial turístico”.

Respecto a las viviendas, la candidata presidencial del oficialismo recalcó que espera “que en mi eventual Gobierno que se termine la ejecución de las 800 casas que están en curso, más las 650 que queremos comprometer para ese período”.

PURANOTICIA