Jeannette Jara exige a Kast responder por supuesta red de bots vinculada a ataques en su contra

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, llamó al postulante republicano José Antonio Kast a responder por el reportaje de prensa que lo vinculó a una red de bots (reproducciones automáticas de mensajes on line), destinada a atacarla a ella y a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Un reportaje de CHV Noticias aseguró que detrás de las cuentas madre de los bots aparecieron un sujeto llamado Ricardo Inaiman Barrios, partidario de la candidatura republicana, y supuestamente Patricio Góngora, director de Canal 13, aunque éste negó ser el titular de la cuenta denunciada.

En su cuenta de X, Jeannette Jara expresó que "el reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia".

"Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables", añadió.

"José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños", concluyó.

PURANOTICIA