Jeannette Jara evita pronunciarse sobre impacto en su campaña por intervenciones de Presidente Boric contra Kast

La candidata presidencial de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), evitó pronunciarse respecto a si las críticas del Presidente Boric a José Antonio Kast afectaron su campaña.

En entrevista con Radio ADN, fue consultada por el 26,85% de apoyo obtenido en primera vuelta, cifra menor al 30% que proyectaban las encuestas. “Hay varias lecturas que hacer. Por cierto, el tiempo después va a dar mayor capacidad de análisis. Pero precisamente por la batalla cultural creo que es importante plantear de frente lo que uno piensa”.

“Y para mí los temas centrales del mundo de la centroizquierda tienen que ver con las condiciones de vida en la que las personas desarrollan sus posibilidades reales, materiales, objetivas de llegar a fin de mes, de vivir tranquilo. Creo que esa también es una batalla cultural importante”, añadió.

Ante la idea de que buscó diferenciarse del gobierno, aclaró: “No lo definiría de esa manera, porque lo que ocurre es que yo no ando haciendo permanentemente estos cálculos. Soy de otra forma. Yo sé que no necesariamente todos lo puedan creer, pero no funciono de esa manera. Funciono en base a principios y convicciones”.

También descartó que el resultado sea un fracaso para el Ejecutivo: “No, esto es responsabilidad mía. Yo soy la candidata”.

Sobre las intervenciones de Boric contra Kast, insistió: “Él es el que tendrá que dar una opinión sobre eso. Si usted me pregunta respecto a la campaña, lo primero que quiero señalar es que nosotros ganamos la primera vuelta presidencial y aquí se está iniciando un segundo tiempo".

De cara al balotaje, confirmó que incorporará propuestas de Franco Parisi y Evelyn Matthei, como el tope de $5 millones a sueldos de confianza, devolución del IVA a medicamentos y reducción de listas de espera oncológicas.

Al mismo tiempo, se distanció de otras ideas de Parisi, como la eliminación del IVA a la canasta básica o el retiro de fondos de AFP. Finalmente, expresó empatía hacia Matthei por el apoyo inmediato a Kast: “Me dio bastante pena… que hubiera tenido que ir obligada a saludar esa noche a Kast, porque pucha, que la trataron mal”.

