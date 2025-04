Jeannette Jara en su primera actividad como candidata presidencial hizo hincapié en que “no voy a prometer milagros"

Este martes, desde la Plaza Constitución, Jeannette Jara inició su campaña presidencial por el Partido Comunista (PC).

Acompañada por militantes y la directiva del PC, la exministra del Trabajo manifestó que “no voy a prometer milagros. No soy de esas personas que vienen a ofrecer soluciones mágicas, ni frases vacías y menos a aprovecharse del miedo. Sí vengo a comprometer lo que he ofrecido toda mi vida: trabajo duro, compromiso, responsabilidad y un camino posible para mejorar la vida de los chilenos y las chilenas”.

Además, remarcó su conexión con el “Chile real”. “No soy de esas personas que nacieron en la elite. Vengo de una familia de esfuerzo y sé lo que es levantarse temprano para ir a trabajar y volver tarde a casa esperando que el sacrificio valga la pena", sostuvo.

Agregó que "sé todo lo que significa que el sueldo no alcance. Sé también lo que significa que la salud se demore, que las pensiones no lleguen y también sé con mucha fuerza lo que significa organizarse, luchar y lograr avances cuando avanzamos todas y todos en colectivo, en conjunto compañeros. Como dije antes, mi historia no parte de la elite“.

Asímismo, la candidata presidencial resaltó las bases de su campaña, destacando que “el diálogo es necesario porque queremos transformaciones que sean duraderas. He demostrado que es posible avanzar sin renunciar a los principios“.

Aunque las diferencias con el Socialismo Democrático se han reducido, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue generando discrepancias y siendo un tema sensible en la interna de la colectividad.

La exsecretaria de Estado también abordó las tensiones dentro de la alianza oficialista. En este sentido, se distanció de la postura del PC que respalda a Nicolás Maduro, afirmando que los comunistas defienden los derechos humanos en cualquier lugar.

Reconoció informes internacionales que señalan violaciones en Venezuela y enfatizó que no las ampararán.

Además, llamó a la Democracia Cristiana a unirse a las primarias oficialistas, pese a la negativa de su líder, Alberto Undurraga, quien propuso excluir al PC.

Jara insistió en construir una mayoría social y política, tanto desde la presidencia como desde el parlamento.

