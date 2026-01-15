Jeannette Jara dice estar "reflexionando" sobre su continuidad en el PC: "Es un proceso que lleva tiempo"

Jeannette Jara señaló que se encuentra en un proceso de evaluación respecto de su militancia en el Partido Comunista (PC).

La excandidata presidencial del pacto Unidad por Chile afirmó que definir su permanencia en la colectividad “es un proceso que lleva tiempo”, remarcando que "no es secreto para nadie lo difícil que fue la campaña para mí en términos de la relación con mi propio partido“.

“Yo creo que hay momentos en los cuales uno tiene que tomar distancia y evaluar con mayor serenidad los efectos que esto tiene en el mundo de las ideas, como también en el sentir, en cómo uno se siente cómoda o no en un espacio“, complementó.

La exministra del Trabajo señaló que “yo tomaré la decisión en algún momento, no me pongo plazo, porque no tengo nada que me apure. He militado mucho tiempo ahí y agradezco mucho a la militancia de base que estuvo siempre disponible para hacer campaña; no vi lo mismo en todos”.

Además, sostuvo que “yo creo que es más que incomodidad porque, la verdad, los partidos políticos nunca son lugares muy cómodos, no son clubes de amigos, son partidos donde se expresan ideas”.

Consultada por situaciones internacionales, como las dictaduras de Cuba y Venezuela y la posición de su partido al respecto, dijo que “lo que el Partido Comunista opine, la verdad es una opinión de ellos, y la expresa su presidente”.

Luego, mencionó que “desde abril del año pasado, que salí a la primaria, quedé sin militancia activa en los hechos. No he concurrido a ninguna activa partidaria y estoy reflexionando al respecto”.

PURANOTICIA