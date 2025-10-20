Jeannette Jara descarta congelar su militancia en el PC en caso de pasar a segunda vuelta

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, aseguró que la opción de congelar su militancia en caso de pasar a segunda vuelta, tal como le sugirió el expresidente del PPD, Guido Guirardi, “no está sobre la mesa” y volvió a criticar a su contendor, José Antonio Kast.

“Agradezco las sugerencias, pero las decisiones las tomo yo. No me molesta, estoy acostumbrada, entiendo que hay mucha gente que quiere aportar. Hay algunos que lo dicen por la prensa y otros en reuniones privadas”, afirmó en un punto de prensa realizado en las afueras de su comando.

Y agregó, además, que “cuando llegue la segunda vuelta se va a discutir la estrategia de segunda vuelta. Pero no es un tema que esté sobre la mesa”.

La abanderada se refirió también a los sondeos que le aseguran presencia en segunda vuelta: “Las encuestas son fotos del momento. Esto es bien volátil y al final es la gente la que decide. Hay que mantener la calma y seguir trabajado, eso es lo único que me motiva… lo tomo como un insumo más”, aseguró.

Y añadió: “Aquí nadie debe dar carreras por corridas, tengo la perspectiva de ganar y pasar a segunda vuelta. Lo que haremos es lo mismo que hemos hasta ahora, trabajar de frente, no andar escondida, no dar mensajes erráticos ni populistas”.

Jara además lanzó duras críticas al candidato republicano, José Antonio Kast, quien se perfila como su eventual contendor en el balotaje. Dijo estar preocupada por las “posibilidades de retroceso” que representan candidaturas que “creen que solo sus ideas son válidas” y que carecen de “humanidad”.

“Aquí hay gente que se opuso hasta la Ley Cholito. No solo leyes que fortalecían la autonomía de las mujeres o que reconocían a las disidencias (…) incluso negaron la reforma tributaria para poder financiar el aumento de pensiones, y ahora con una chapita (Kast) diciendo que ama la PGU. Yo me pregunto qué clase de humanidad hay aquí”, cuestionó.

Finalmente, advirtió: “Aquí va a haber un representante de la derecha chilena o ultraderecha, y si la gente me elige van a ver dos proyectos de país muy distintos que se van a confrontar”, cerró.

PURANOTICIA