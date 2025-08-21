Jeannette Jara deja abierta la posibilidad de integrar a exministros de Boric en su equipo

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, abordó este jueves la posibilidad de que exministros del actual Gobierno se integren a su equipo de campaña, en medio del inminente cambio de gabinete que alista el Presidente Gabriel Boric tras la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la salida del titular de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Consultada al respecto, Jara sostuvo que no descarta sumar a exintegrantes del gabinete, “Va a depender, si es que se producen más salidas iremos evaluando, porque en realidad hacer proyecciones de algo que no ocurre es algo que no creo que contribuya en nada”, señaló.

Sobre la posibilidad de que Valenzuela se incorpore a su comando, la abanderada destacó la buena relación con la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), “Mantenemos una muy buena y sana relación. Tuvimos una competencia bastante leal en la primaria y sin duda vamos a seguir trabajando juntos. Yo espero que si tienen más personas que puedan incorporar al comando, los distintos partidos y las organizaciones sociales siempre van a ser bienvenidas”, afirmó.

La ex ministra del Trabajo también fue consultada por los dichos de su vocera, Laura Albornoz, quien advirtió la necesidad de evitar nuevos errores en la campaña. Ante esto, Jara respondió con autocrítica: “Yo creo que uno siempre puede errar porque errar es humano, pero evidentemente lo que tiene que buscar es no cometer más errores, así que lo acojo autocríticamente”.

El eventual rediseño del equipo de Boric, previsto para este jueves en La Moneda, podría abrir un nuevo espacio para que figuras salientes del gabinete oficialista refuercen la candidatura de Jara de cara a la elección presidencial.

