Jeannette Jara cuestiona el análisis laboral del Banco Central efectuado a dos meses de las elecciones

La candidata presidencial oficialista Jeannette Jara consideró "curioso" que el Banco Central haya efectuado, a dos meses de las elecciones, un análisis del mercado laboral en su IPoM de septiembre, porque nunca lo había hecho y no está en su mandato legal.

Según consigna Emol, Jara participó este lunes en el ciclo de conversaciones presidenciales "Propuestas para la igualdad de derechos y oportunidades laborales para las mujeres", organizado por la Fundación ChileMujeres, junto a Emol y El Mercurio.

En la instancia, la exministra de Trabajo fue consultada sobre una autocrítica en lo que compete a los actuales niveles de desempleo debido a las leyes laborales impulsadas durante su gestión. "Harta autocrítica siempre pero no necesariamente en ese sentido", contestó Jara.

"Por ejemplo, yo sé que hay mucho interés hoy día en señalar que las leyes laborales son las que causaron el desempleo. De hecho, el Banco Central jamás en la vida había opinado de mercado laboral y ni siquiera está en su mandato", reparó.

Con todo, indicó que "me alegra ahora que lo hagan, porque lo primero que voy a hacer también dentro de mis primeros días es promover que se hagan cargo del análisis del mercado laboral como la Reserva Federal de EE.UU, que lo tienen su mandato legal".

Ahondando en su observación, Jara arguyó que "lo encuentro curioso (...) Así tal cual, curioso porque nunca lo habían hecho, lo hacen a dos meses de una elección y me llama la atención", advirtió.

PURANOTICIA