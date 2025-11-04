Jeannette Jara critica recorte en presupuesto de vivienda: "Me incomoda profundamente"

En el debate presidencial de la Archi, la candidata oficialista Jeannette Jara reiteró sus críticas al Gobierno por la baja en el presupuesto para vivienda y manifestó que "me incomoda profundamente" este recorte.

Consultada al respecto, señaló que “me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda. Y lo digo porque veo el drama de los chilenos y chilenas que no tienen hogar".

"Sé además que si queremos revertir las bajas tasas de natalidad en el país, esto no se va a solucionar con un bono de un millón de pesos como algunos están ofreciendo, sino que se soluciona con condiciones estructurales. Y en mi gobierno, quiero que la vivienda sea una realidad para las familias, así como también el derecho a llegar a fin de mes", añadió.

Sobre las tomas de terreno, Jara señaló que “lo que uno tiene que revisar es si hay condiciones de reubicación o condiciones de ubicación en el mismo lugar. Y eso se hace en una conversación permanente con los dueños de los terrenos. Pero no tengo ninguna intención de promover nuevas tomas, si es lo que está debajo de la pregunta o subyace a la pregunta".

"Lo que pasa es que uno, como le señalé, en muchos casos se ha tratado de comprar los terrenos, pero aquí lo que ha ocurrido es que hay una especulación muy grande con el suelo", enfatizó.

PURANOTICIA