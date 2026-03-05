Jeannette Jara asistirá al cónclave oficialista y se reencontrará con Presidente Boric

En el cónclave de este viernes, que marcará el fin de la alianza política que durante casi cuatro años ha sustentado al gobierno del Presidente Gabriel Boric, se reencontraron el mandatario con la excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

Según publica La Tercera, varios de los dirigentes oficialistas no sabían que sentados junto a ellos estará Jeannette Jara, quien según pudo confirmar este medio, la exministra fue invitada al evento y tiene decidido asistir.

El hito marcará su reencuentro con Boric, de quien ella fue ministra hasta abril del año pasado, fecha en que renunció al Ejecutivo para asumir su candidatura presidencial.

El evento organizado por La Moneda, al que están convocados todos los partidos oficialistas, se realizará este viernes en la sede de Santiago del Congreso Nacional, de 14.00 a 20.00 horas.

La asistencia de la exministra del Trabajo es relevante para los partidos del sector. Pese a haber perdido la elección presidencial por un amplio margen, Jara es perfilada como uno de los principales liderazgos de la futura oposición. Incluso más allá de las fronteras de su colectividad, el Partido Comunista.

Jara se ha mantenido en un estado de reflexión con respecto a la continuidad de su militancia. La exabanderada ha sincerado públicamente que, durante la campaña, sintió que hubo faltas de fraternidad por parte de dirigentes del PC, colectividad en la que ella ha militado desde los 14 años. Eso derivó en que hoy evalúe si sigue en sus filas o no.

Conscientes del estado de reflexión de Jara, varios dirigentes del PS aprovecharon de expresar públicamente la admiración por su liderazgo, y le hicieron saber que las puertas del partido están abiertas para ella, en caso de que decida renunciar al PC y quiera continuar con su vida partidaria.

De a poco, tras la derrota, Jara ha retomado las intervenciones públicas. Ayer, miércoles, por ejemplo, lamentó la aprobación en el Senado del proyecto que permitiría a reos por causas de derechos humanos conmutar penas. “Doloroso. Un error político que pesará en la historia”, publicó en su cuenta de X.

Esta misma semana, además, celebró la aprobación en general la negociación ramal en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. “Saludo el avance del proyecto de ley de negociación ramal! Se inicia un camino que seguro no será fácil en el contexto en el que estamos, pero claramente es posible”, escribió.

Sumado a eso, también ha participado de eventos como el homenaje a Tucapel Jiménez y la fiesta de los abrazos del PC.

El martes, además, participó de la comida de recepción del Congreso Internacional sobre Negociación Ramal, junto a delegaciones de España, Argentina y Uruguay. Ahí también estuvo presente su sucesor en el Ministerio del Trabajo, Giorgio Boccardo, y el subsecretario Erwin Asenjo.

Desde el Ejecutivo también se invitó al cónclave a Carolina Tohá, quien fue ministra del Interior de la administración de Boric y candidata presidencial del Socialismo Democrático (y la DC) en la elección primaria de junio del año pasado.

Sin embargo, la exalcaldesa no podrá asistir, puesto que esta noche viajará fuera del país y no regresará hasta el lunes.

Al igual que Jara, la exministra del Interior es proyectada como un liderazgo dentro de la futura oposición, especialmente por parte de su partido, el PPD, y el Partido Liberal.

Tohá no será la única invitada ausente. Según ha trascendido desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), sus representantes también pretenden restarse. Ya rechazaron la invitación al último comité político en La Moneda, que se llevó a cabo el lunes de esta semana.

En tanto, esta tarde el presidente (s) de la DC, Óscar Ramírez, decidió que su partido, que de forma inédita fue invitado al cónclave, tampoco asistirá.

Inicialmente, Ramírez, informó que irían. Pero, tras recibir presiones por parte de los senadores del partido para no hacerlo, optó restarse.

