Jeannette Jara afirma que no regularizará a migrantes en situación irregular

La candidata presidencial Jeannette Jara afirmó que no regularizará a los migrantes que se encuentran en situación irregular en el país.

En el marco del debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Jara señaló que “la situación de Venezuela ha sido muy crítica, ha generado un enorme daño a la región, además con una migración masiva”.

“Hoy día estamos viviendo un momento en el cual, además, hay posibilidades de que muchos migrantes puedan volver a su país si es que se abren nuevos puentes democráticos”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que “es importante que quienes quieran volver a su país encuentren el apoyo del nuestro para poder salir (...) hay que ayudarlos para que consigan sus documentos vía Bolivia, que es lo que está establecido en el convenio, y que así se está operando. El punto es que hay que hacerlo de manera más masiva”.

Al ser consultaba sobre su plan respecto a los 334 mil migrantes que se encuentran en situación irregular, Jara descartó regularizarlos y recalcó que “en eso he sido bien clara. Lo que sí quiero decir, que no me parece que la migración se utilice como un tema de campaña electoral, generando además tensiones con otros países, y que además se haga una utilización política de un tema que es sumamente serio”.

“Muchos pueden hacer propuestas y decir muchas cosas, como, por ejemplo ‘al día tanto todos se van a ir’, pero de ahí a que eso ocurra hay una distancia con la realidad, entonces en esto hay que ser muy responsable. Si se fueran los migrantes 100 diarios en un avión todos los días, los 330 mil migrantes estarían expulsados de aquí a nueve años más”, precisó.

Respecto a su propuesta de regularización acotada para quienes ya han sido empadronados, Jara manifestó que “lo relevante es saber quiénes son” y que “no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana. Ahora, si nosotros vamos a hacer como solución que entren por la ventana para que después vuelvan por la puerta, eso es una puerta giratoria a la frontera”.

