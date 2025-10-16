Jeannette Jara afirma que en su eventual gobierno habría pedido la renuncia del ministro Pardow por alza en las cuentas de la luz

La candidata presidencial oficialista Jeannette Jara afirmó que en su eventual gobierno le habría pedido la renuncia al ministro de Energía, Diego Pardow, por su responsabilidad política en el escándalo de las cuentas de la luz.

Al llegar a una actividad de la empresa Proyecta Chile con otros candidatos, Jara expresó que "yo entiendo que este error viene de varios años. Entiendo además que esta metodología la define una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi Gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas".

En ese sentido, señaló que "es un tema bien delicado, porque no solo afecta a las cuentas de la luz directamente, sino que yo quiero recordar que durante el período en que tuvimos más inflación, uno de los factores que producía la inflación era precisamente el alza de las cuentas de la luz".

También recalcó que "en mi propuesta de gobierno, y ahora espero poder conversarlo con los demás candidatos, viene una propuesta técnicamente viable que reduciría en un 20% las cuentas de la luz".

"La quiero poner a disposición de las demás candidaturas, para que ojalá la puedan tomar y esto pueda tomarse como una medida, sea quien sea quien gane la elección, porque las cuentas han subido demasiado y se está haciendo muy difícil llegar a fin de mes", añadió.

Finalmente, requerida si en su gobierno le hubiese pedido la renuncia al ministro Pardow, Jara respondió: "La verdad es que sí".

PURANOTICIA