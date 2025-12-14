Jeannette Jara afirma que en caso de ser elegida Presidenta "voy a gobernar para todos y para todas"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, llegó caminando desde la casa de su madre al liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, para sufragar.

Tras cumplir con su deber cívico, la abanderada sostuvo que “espero que tengamos un mejor futuro para Chile, sin que sea el odio y el miedo lo principal”.

Además, instó a que los resultados de la segunda vuelta presidencial sean respetados "debidamente y como corresponde".

En caso de resultar electa, la exautoridad aseguró que "voy a gobernar para todos y para todas, aquí lo que no puede ocurrir es que prime la división".

"Voy a cumplir no solo con lo que he prometido de presentar mi renuncia a mi propio partido (PC), sino que ademas las políticas públicas que implemente estarán orientadas al bien común”, dijo Jara.

“No hay gente que sobre en nuestro país, somos una gran patria”, complementó la exministra del Trabajo.

En caso de salir elegida, indicó que ya tiene preparado una lista preliminar con sus eventuales ministros y ministras.

“Tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia, y con gente que tiene proyección y futuro", afirmó.

Asimismo, se refirió a la denuncia presentada por su comando en relación a mensajes supuestamente emitidos por Lipigas, donde se llama a votar por José Antonio Kast, lo que calificó como "un problema".

"Hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió, la empresa tiene una versión, yo creo que si es efectiva, es bueno que inicie acciones legales pertinentes", manifestó.

