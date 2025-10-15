Jeannette Jara aborda la salida de sus voceros Tomás Hirsch y Laura Albornoz: “No fue de la forma más adecuada”

Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, abordó los cambios en su comando, en el que dejaron de ser voceros los diputados Gael Yeomans (FA) y Tomás Hirsch (AH), además de la exministra Laura Albornoz.

Según publica La Tercera, tras el lanzamiento oficial de su libro biográfico “Jeannette”, la candidata fue consultada por las declaraciones de Tomás Hirsch, quien dijo que su salida del equipo de voceros “no fue de la forma más adecuada”.

“Entiendo que después Tomás aclaró que había sido informado el domingo. Con todo, ha sido un gran colaborador, no sólo ahora desde la primera vuelta, sino que también durante la primaria, y quiero decirlo, además, como diputado”, comentó Jara.

La candidata del oficialismo y la DC agregó que “tengo la mejor percepción de él y espero que siga colaborando en el comando, pero lo cierto es que quienes son diputados, o candidatos a diputados, también tienen que concentrarse en su propio distrito y tareas”.

En tanto, sobre el caso de Laura Albornoz, Jara sostuvo que fue la propia exministra la que le solicitó dejar tal función, aunque seguirá integrando el comando.

Albornoz hace varias semanas enfrentaba las críticas de la oposición por su rol como miembro del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), al mismo tiempo que ejercía como integrante del comando de Jara.

Además, su figura sumó más reproches cuando el diputado republicano Luis Sánchez solicitó a la Contraloría que indagara los viajes internacionales que realizó Albornoz financiados por ENAP.

“La verdad es que fue la misma Laura quien me planteó su salida de la vocería (...) a efecto de que no siguieran utilizando sus labores profesionales como una excusa para tratar de pegarle a mi candidatura, y yo le agradezco su generosidad, pero además le agradezco la labor que cumplió como vocera”, finalizó Jeannette Jara.

