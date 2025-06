Jeannette Jara ad portas de la primaria: "El desafío primero es poder convocar a toda la centroizquierda"

La candidata del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, se refirió a los resultados de las encuestas de cara a la primaria de este domingo 29 de junio.

En conversación con La Tercera, Jara dijo que “ha pasado harta cosa en poco tiempo. Entonces, todas las cosas que han pasado, nunca me esperé ni siquiera, o sea, voy a partir al revés, ni siquiera me esperaba ser candidata a las primarias. Y lo soy. Entonces, me sorprendo cada día de las cosas que van pasando. Por eso, ahora que veo que es posible ser Presidenta, me estoy preparando para eso”.

Al ser consultada sobre si es que gana la primaria habría una nueva hegemonía en la izquierda y reivindicará al PC, la candidata manifestó que lo ve “como un desafío y una tremenda responsabilidad, porque el desafío primero es poder, efectivamente, convocar a toda la centroizquierda”.

“De quienes estamos en las primarias, yo sé que hay una palabra empeñada, pero hay gente que no está en las primarias y que nosotros debemos tratar de atraerla y sumarla. Y no me refiero solo a la DC, me refiero a gente como el gobernador Rodrigo Mundaca, a otros partidos que estén fuera, al mismo ME-O, al mismo profe Artés y a otros liderazgos. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer ahí un equilibrio adecuado de las fuerzas políticas para que todos se sientan incluidos”, añadió.

En cuanto a la autonomía que tendría del PC, Jara señaló que “aquí gobierna quien elige el pueblo. Y, en mi caso, como lo he dicho reiteradamente y para que no quepa ninguna duda, las relaciones internacionales las voy a conducir yo, con pleno foco en los derechos humanos y el respeto a la democracia. Pero eso no solamente en esa materia, en todas”.

Respecto a por qué deberían votar por su candidatura, la exministra afirmó que representan “un tronco común de ideas, pero que tiene bastantes énfasis distintos. Para mí, por ejemplo, los temas de seguridad pública tienen que ser abordados no solo desde el punto de vista de tener claridad que hay que hacer leyes, sino que, sobre todo, que hay que intervenir en los barrios más populares para que los niños puedan salir a la calle”.

