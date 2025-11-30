Jean Paul Pineda es detenido nuevamente tras denuncia por violencia intrafamiliar en San Bernardo

Al ingresar a la vivienda junto a personal de Seguridad Municipal, los funcionarios entrevistaron a una mujer que declaró ser pareja de Pineda y acusó que el exdelantero había irrumpido por la fuerza y se negaba a abandonar el inmueble. Con ese testimonio, los carabineros procedieron a detenerlo en el mismo domicilio.

Este hecho se suma a un episodio registrado a inicios de octubre en La Florida, donde Pineda fue detenido junto a su pareja tras una discusión que escaló a agresiones físicas. En aquella oportunidad, fue formalizado por lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, quedando con arresto domiciliario y prohibición de acercarse a la víctima.

Tras esta nueva aprehensión, el exfutbolista quedó otra vez a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las medidas cautelares y los pasos a seguir en el marco de la investigación.

