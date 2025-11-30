Jean Paul Pineda es detenido nuevamente tras denuncia por violencia intrafamiliar en San Bernardo

Una denuncia vecinal por un conflicto doméstico terminó con la detención del exfutbolista Jean Paul Pineda durante la tarde de este domingo en San Bernardo. Según información policial, vecinos alertaron al 133 sobre una fuerte discusión al interior de un domicilio, lo que motivó la llegada de Carabineros al lugar.
Al ingresar a la vivienda junto a personal de Seguridad Municipal, los funcionarios entrevistaron a una mujer que declaró ser pareja de Pineda y acusó que el exdelantero había irrumpido por la fuerza y se negaba a abandonar el inmueble. Con ese testimonio, los carabineros procedieron a detenerlo en el mismo domicilio.
Este hecho se suma a un episodio registrado a inicios de octubre en La Florida, donde Pineda fue detenido junto a su pareja tras una discusión que escaló a agresiones físicas. En aquella oportunidad, fue formalizado por lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, quedando con arresto domiciliario y prohibición de acercarse a la víctima.
Tras esta nueva aprehensión, el exfutbolista quedó otra vez a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las medidas cautelares y los pasos a seguir en el marco de la investigación.
PURANOTICIA