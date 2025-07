Javier Etcheberry hace mea culpa tras su salida de la dirección del SII y afirma que "no quería irme"

El saliente director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, abordó la renuncia que le solicitó el Gobierno tras la polémica por el no pago de contribuciones de un inmueble en la comuna de Paine.

El ingeniero realizó un balance sobre su gestión y comentó sobre su salida del SII. “Yo la verdad es que no quería irme (…) Yo estaba muy contento trabajando acá”, manifestó.

En esta línea, mencionó que hizo “un expediente completo de la situación, lo hice público. Además, le pasé, por petición del ministro, todos los papeles a la subsecretaría, que revisó con asesores y no hay nada irregular de las cosas que hice”.

Y expresó que le “hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las atribuciones del Gobierno y el Gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión, por lo tanto, me pidieron el cargo”.

Al ser consultado si considera que habría cometido algún error en ese proceso, Etcheberry dijo que “obviamente si hubiese sabido cosas que hice las habría hecho con mucho mayor velocidad”.

“Yo estaba haciendo todas estas cosas y me despreocupé de estar apurando al servicio para que me actualizara luego el catastro. Es cierto que no me preocupé lo suficiente", admitió.

En cuanto a si esta situación pudo haber dañado la imagen del SII, indicó que “yo creo que no, el servicio tiene una mucha mejor imagen después de las cosas que ha estado haciendo. Estoy seguro que a futuro va mejorar mucho más la imagen a medida que se siga en esta senda. Es una institución demasiado importante”.

PURANOTICIA