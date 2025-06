Jara y Tohá protagonizan duro cruce por el tema de la seguridad en nuevo debate del oficialismo

Las candidatas presidenciales del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, y del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, protagonizaron un duro cruce por el tema seguridad en el debate Primarias Presidenciales Usach 2025 realizado este martes.

En el encuentro, centrado en materias de educación, democracia y participación, también participaron los diputados y aspirantes a La Moneda Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

Fue en una sección posterior de preguntas de estudiantes de la casa de estudios que el tema de la seguridad encendió los ánimos entre las exministras del gabinete del Presidente Gabriel Boric.

La extitular del Trabajo planteó que urge tener "mejores resultados" que los conseguidos en la actual administración.

En una de sus respuestas, Jara reforzó su postura respecto al estado actual de la seguridad, señalando que "es una situación que de alguna u otra forma da cuenta de una urgencia por tener mejores resultados, por tener mejores policías, pero a la vez por tener una mejor formación de las mismas".

“Nosotros hemos vivido distintos momentos en este país donde hemos tenido situaciones bastante críticas, pero hoy día veo que nos encaminamos a una situación muy peligrosa. A mí me preocupa mucho la seguridad pública. No soy de las personas que se inhibían en los debates respecto de estos temas porque veo cómo ha ido avanzando la realidad del narco y de la delincuencia, principalmente en las poblaciones. Y eso me preocupa porque ahí está la gente más vulnerable”, recalcó.

Luego vino la oportunidad de Tohá de responder, lo que aprovechó para retrucar a la abanderada del PC, destacando su labor en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

“Se sacaron adelante no una, no dos, no cuatro, no seis, se sacaron 67 leyes mientras yo era ministra. Muchas veces con resistencia de nuestro propio sector. Y con la derecha, que hablaba mucho, pero a la hora de legislar normalmente se pasaba 35 pueblos en sus planteamientos”, dijo.

De acuerdo a la exjefa de gabinete, “todo ese despliegue, esas nuevas leyes, esas nuevas facultades, despliegue incluso militar en el sur y en el norte”, se hizo “siendo el Gobierno desde el retorno a la democracia con menos incidentes de derechos humanos hasta ahora”.

“En estos dos años y medio que fui ministra no hubo Matías Catrileo, no hubo un Catrillanca, no hubo Jaime Mendoza Collío, no hubo un caso de esos. Hacer eso posible no lo hace cualquiera. Es difícil revertir esas tendencias”, apuntó.

Y luego agregó: “Tenemos una derecha negacionista que dice que estamos peor que nunca. Estábamos mucho peor en su gobierno. Pero peor que eso es que en nuestro propio sector tengamos negacionismo”.

“Porque yo he escuchado a la candidata Jara y al candidato Mulet decir que no se ha avanzado nada. Lo escuché con mis propios oídos. Creo que eso es darle un enorme favor a la derecha en el tema que ellos más quieren explotar, y yo los invito a no caer en esa trampa porque ese sí que es un error grande”, zanjó.

