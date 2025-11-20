Jara solicita la renuncia al coordinador estratégico del comando por dichos contra el PDG y la hermana de Parisi

El comando de Jeannette Jara informó que la candidata presidencial solicitó la renuncia a su jefe estratégico, Darío Quiroga, luego de que se conociera -además de los dichos discriminatorios contra el PDG y la hermana de Franco Parisi- que el sociólogo tenía una causa judicial por amenazas y daños en 2011.

“En el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial de Jeannette Jara, y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa, la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga al cargo de coordinador estratégico del comando”, señala el comunicado.

Y concluye con: “Agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante este tiempo.

Previamente, la abanderada del Pacto Unidad por Chile se había mostrado sorprendida al enterarse de una causa judicial de su asesor en el punto de prensa realizado este jueves. “No sabía hasta el día de hoy. Voy a hablar con el señor Quiroga”, aseguró.

Según publicó el medio Ex Ante, Quiroga fue imputado por la Fiscalía tras destruir los vidrios del vehículo del actual director de Codelco, Ricardo Calderón Galaz en 2011. Posteriormente, llegó a un acuerdo con la justicia que consistió en el pago de los daños y prohibición de acercarse a menos de 200 metros a la víctima.

En cuanto a los dichos discriminatorio contra el PDG, en abril y en su segmento "Ultrasolo" del programa "Turno", el sociólogo hizo duros comentarios contra Franco Parisi y a su hermana Zandra.

Mostrando imágenes del arribo de Parisi al aeropuerto de Santiago, Quiroga afirmó riéndose: "Toda la estructura del Partido de la Gente es muy entretenida, porque es muy chanta. Es pobre, pobre. Entonces le arman ahí unos viejitos chuñuscos, y es como que el pueblo se desbordó en las calles".

En cuanto a la hermana del excandidato, Quiroga dijo que "se llama Zandra, pero con Z, no sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío".

