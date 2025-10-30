Click acá para ir directamente al contenido
Jara se lanza contra Matthei tras dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda: "Demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas sostuvo que la iniciativa impulsada por la administración del Presidente Boric es percibida por muchas personas como una forma de "venganza".

Jueves 30 de octubre de 2025 15:33
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), criticó a la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI), quien afirmó que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos es percibido por muchas personas como una forma de "venganza".

En entrevista con radio Cooperativa, la exalcaldesa explicó que, en un eventual Gobierno suyo, la iniciativa impulsada por la administración del Presidente Boric "se mantiene, pero claramente funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando, (ya) que hay mucha gente que diría que, en realidad, no es búsqueda, es venganza".

Al respecto, la militante del Partido Comunista sostuvo que "con ese tipo de declaraciones de la candidata Matthei, creo que Evelyn demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet".

La otrora ministra del Trabajo agregó que: "La verdad, si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría de buscar justicia. Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda".

Finalmente, la candidata marcó una clara diferencia de postura con Matthei, asegurando que: "En mi Gobierno, el Plan de Búsqueda se va a fortalecer".

