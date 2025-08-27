Jara se distancia de dichos de Carmona contra Marcel y destaca responsabilidad fiscal: "No comparto en absoluto"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC) respondió a las críticas del presidente de su partido, Lautaro Carmona, al exministro Mario Marcel.

Durante una actividad en el marco de su gira por el país, señaló que “no comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona. Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país, y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal quienes más sufren son los más pobres. Por eso nos preocupamos con el ministro Marcel de sacar adelante una reforma que fuera responsable fiscalmente junto con aumentar las pensiones actuales y futuras”.

Más tarde, en otro acto en la región de O’Higgins, Jara reforzó su postura respecto a la declaración del líder del PC: “Como yo he señalado, no los comparto en absoluto. Creo que es muy importante tener claro que la regla de responsabilidad fiscal son el símil a lo que son los ingresos en una casa”.

Y agregó “uno puede gastar lo que efectivamente le ingresa y cuando tiene más gasto que ingreso lo que se produce es deuda. Nuestro país tiene que tender a controlar la deuda pública con un claro sentido de que cuando ésta se dispara quienes más sufren son los sectores más desposeídos”.

“Yo tengo mi propia opinión al respecto y como he señalado la responsabilidad fiscal es indispensable porque cuando no hay responsabilidad fiscal quienes más sufren son los más pobres, en eso no hay que perderse”, agregó la candidata del pacto Unidad por Chile.

Jara complementó que “aquí los que tienen riqueza o los que tienen grandes capitales no son los que sufren cuando el país tiene un déficit fiscal, son las personas más pobres. Por eso no me pierdo ningún minuto en que el rol que jugó el ex ministro de Hacienda fue precisamente darle tranquilidad a la economía chilena y sacarla del grave déficit con el que venía post pandemia”.

