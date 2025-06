Jara reitera que no incluirá a Jadue a su comando argumentando que "queda una semana" para las primarias

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, insistió en que no integrará a Daniel Jadue a su comando, rechazando la sugerencia del timonel del PC, Lautaro Carmona, quien planteó la posibilidad tras la modificación de la medida cautelar contra el exalcalde de Recoleta, reduciendo su arresto domiciliario total a nocturno.

En conversación con el programa "Turno AM", la exministra del Trabajo valoró que Jadue haya obtenido una flexibilización en su situación judicial y destacó su trayectoria, aunque aclaró que no son cercanos a nivel personal.

“Me alegro mucho que le hayan levantado esta cautelar, que haya quedado con arresto solo nocturno me parece, porque ya lleva como un año encerrado y ojalá que el proceso se resuelva pronto para que, como él dice, pueda probar su inocencia. Así que me alegra. Además, es un hombre de una trayectoria grande, yo le tengo cariño, hemos compartido en muchas ocasiones la vida partidaria, no somos amigos personales ni nada de eso”, dijo la exautoridad.

Sin embargo, subrayó que, a solo una semana de las primarias, no tiene sentido modificar el equipo de campaña.

“Queda una semana de campaña, entonces yo no veo mucho sentido en estar cambiando el equipo de comando ahora”, señaló.

Ante la insistencia, Jeannette Jara reconoció que Jadue, como cualquier militante, puede sumarse a las actividades de campaña, y reafirmó que la estructura organizativa ya está definida y funcionando.

“Ahora, sí él se va a integrar a la campaña como todos los militantes y la gente que adhiere a esta campaña a ir a volantear y todo lo demás, siempre son bienvenidas todas las manos, pero el comando que es el que organiza la campaña está confirmado hace tiempo, la campaña va bien y queda solo una reunión, así que en realidad no va a pasa”, aseveró.

La exministra también mencionó que el exalcalde tiene otras prioridades, como resolver su situación judicial y evaluar una posible candidatura a diputado.

"Me imagino que resolver su situación judicial en definitiva, su eventual además candidatura a diputado que está más o menos claro, que sería diputado por las comunas en la zona norte de la región", indicó.

