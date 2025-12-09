Jara reitera empadronamiento de migrantes y Kast asegura que a los extranjeros irregulares "les quedan 92 días"

En el marco del último debate presidencial de cara a la segunda vuelta de este domingo 14, los candidatos abordaron el tema de la migración.

En la ocasión, el abanderado de oposición volcó sus críticas al Presidente Gabriel Boric por no impulsar un corredor humanitario.

Mientras que Jara reiteró el concepto de empadronamiento. "Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos quiénes están en Chile. Los que no se empadronen, se expulsarán".

¿Qué hacer con los 330 mil migrantes irregulares en el país? Kast señaló que "no vamos a regularizar ni empadronar" a ninguno de los 330 mil.

"Les estamos diciendo que les quedan 92 días para que abandonen el país, después de eso serán invitados a salir del país", agregó.

Consultada sobre qué hacer con los 182 mil migrantes enrolados en 2023, Jara sostuvo que se trata de un problema de “unidad nacional”.

“Tenemos un problema grave y estos se enfrentan entre todos (...) Debe ser un tems de conversación del sistema político y decidirlo entre todos”, indicó.

Por su parte, el candidato opositor sostuvo que “cuando hay personas que han infringido la ley, ellos tiene que tomar una decisión. Lo más probable es que quieran llevarse a sus hijos”.

PURANOTICIA