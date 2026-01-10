Jara reconoce falencias del Partico Comunista en derechos humanos y relaciones exteriores

En el marco de la Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista de Chile, la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, realizó una autocrítica pública respecto de la postura de su colectividad en materias de relaciones internacionales y promoción de los derechos humanos, marcando diferencias con definiciones recientes del partido.

Durante su intervención, Jara sostuvo que “el sector donde yo milito tiene una tarea pendiente en el tema de las relaciones internacionales y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan”, reconociendo además que modificar visiones arraigadas en partidos de larga tradición no es un proceso sencillo.

Las declaraciones se producen en un contexto de debate interno en el PC, luego de su pronunciamiento respecto de la captura de Nicolás Maduro, liderada por Estados Unidos y rechazada por la colectividad, que incluso se refirió al líder venezolano como “presidente”. Si bien Jara coincidió en cuestionar el operativo militar estadounidense, expresó reparos de fondo, afirmando que “el fin no justifica los medios”.

No obstante, la exministra fue categórica al referirse a la situación política en Venezuela, señalando que “en Venezuela había una dictadura y el dictador era Maduro”, diferenciándose explícitamente de la línea pública sostenida por su partido y marcando uno de los gestos más claros de distanciamiento interno.

Finalmente, Jara abordó el escenario político posterior a la derrota electoral del oficialismo frente a José Antonio Kast, afirmando que el nuevo ciclo exigirá “mucho análisis y autocrítica”. En esa línea, sostuvo que “no todo es culpa de los otros”, llamando a la izquierda, la centroizquierda y el progresismo a asumir responsabilidades propias en el proceso de reconstrucción política.

