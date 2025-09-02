Jara propone que enfermos crónicos y mayores de 65 años reciban sus medicamentos gratis en casa o en farmacias en convenio

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, anunció parte de su plan "Salud para Chile", donde propone garantizar el acceso a medicamentos a domicilio en atención primaria y regular valores máximos en fármacos esenciales.

En el marco de su segundo día de gira por Coyhaique, la abanderada explicó en radio Ventisquero de Coyhaique, que "queremos que cuando una persona tenga más de 65 años o sea un enfermo crónico, se puedan despachar los remedios directamente a su domicilio”.

“Esto se va a hacer con un sistema de distribución con inteligencia, con tecnología, y se garantiza una distribución oportuna y gratuita a domicilio para que los controles de atención primaria o los centros de atención primaria no se vean colapsados con personas mayores o los enfermos crónicos tengan que ir a buscarlos", detalló.

La propuesta de la candidata del oficialismo plantea la entrega a domicilio a través de un Sistema Nacional de Distribución Inteligente de Medicamentos, en una colaboración público-privada. Para ello, buscarán convenios y licitaciones con grandes operadores de reparto que ya funcionan.

Además, el sistema estará apoyado en tecnología digital, con la receta electrónica integrada en el Portal del Paciente, que permitirá gestionar de manera segura las órdenes de entrega y seguirlas en tiempo real.

En cuanto a la iniciativa "Remedios para tu Bolsillo", la abanderada señaló que “para que los medicamentos dejan de ser un negocio y pasan a ser un derecho, queremos un Chile en que las familias tengan la tranquilidad de contar con los medicamentos a tiempo, que llegar al fin de mes no sea una razón para dejar su tratamiento”.

“Nuestro compromiso es simple, pero inquebrantable: que nadie se empobrezca por enfermarse, porque la dignidad y el bienestar de las personas sean siempre la primera prioridad", manifestó.

Jara afirmó que expandirán el precio máximo industrial, que ya funciona en la Ley Ricarte Soto, para establecer valores máximos que podrá cobrar un vendedor por fármacos, promoviendo la transparencia de los costos con datos nacionales e internacionales.

Junto con esto, combatirán los abusos y se regulará de manera efectiva los medicamentos esenciales, buscando reducir al menos un 10% el gasto de las familias en medicamentos.

“Nuestra prioridad es trabajar por un sistema de salud moderno, eficiente y que ponga a las personas primero y les entregue certezas. La salud es un derecho fundamental y una de las principales urgencias ciudadanas”, expresó.

Y recalcó que trabajarán “porque nadie que esté enfermo tenga el miedo de no recibir atención médica oportuna o de no poder pagarla. Necesitamos que la gente tenga esta tranquilidad, no vivir más en la incertidumbre".

PURANOTICIA