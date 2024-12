Jara por postura de republicanos sobre reforma previsional: "Los chilenos y las chilenas no pueden esperar nada de ellos"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó la situación de la reforma previsional en cuanto al debate legislativo y el acuerdo alcanzado con el sector público.

En diálogo con radio Futuro, la secretaria de Estado explicó que “aprobamos un seguro de lagunas previsionales, para cuando uno queda cesante. Se va a ampliar para quienes tengan acceso al seguro de cesantía puedan seguir pagando cotizaciones. También se aprobaron nuevos mecanismos para el pago de cotizaciones de independientes y se regularon las comisiones fantasmas. Pero nos queda el nudo de 6%”.

Respecto a la posición de las administradoras, Jara fue crítica. De esta forma, señaló que “las minutas que han circulado no llevaban la firma de la Asociación de AFP, pero las emplazo a que digan cuánto han gastado en propaganda en contra de la reforma”.

Consultada por la postura del Partido Republicano de cara a la reforma previsional, la ministra advirtió que “el inmovilismo no da solución a los problemas. Los chilenos y las chilenas no pueden esperar nada de los Republicanos. Se opusieron a las 40 horas, a los beneficios de los trabajadores y de los jubilados. Por lo mismo, me pregunto cuáles son los intereses que defienden. Sería bueno que lo transparentaran”.

SECTOR PÚBLICO

Consultada por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reajuste salarial para el sector público, la ministra valoró que “por tercer año consecutivo llegamos a acuerdo con los trabajadores del sector público y es algo que no se da habitualmente”.

“Este acuerdo contempla cuatro cosas esenciales. Lo primero es un reajuste real para recuperar poder adquisitivo. Lo otro es una prórroga por 10 años para lo que se llama el incentivo al retiro, para dar ciertas tranquilidades. Además, se propone la creación de tribunales especiales para los conflictos entre funcionarios”, explicó la ministra.

“Y lo último es que se comprometió con los trabajadores el ingreso de los proyectos de ley de 40 horas para avanzar con gradualidad en el primer semestre de 2025”, cerró Jeannette Jara.

