Jara por dichos de Vodanovic sobre ser la "continuidad" del Gobierno: "Me siento orgullosa del rol que desempeñé"

La candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, se distanció de los dichos de la abanderada del PS, Paulina Vodanovic, quien seguró que a diferencia de la exministra del Trabajo y de Carolina Tohá, extitular de la cartera de Interior, su candidatura no representa la continuidad del Gobierno.

“Yo no soy la continuidad del gobierno y obviamente Carolina Tohá y Jeannette Jara, por sus roles en materia de seguridad, en materia de previsión, son la continuidad. Nosotros (en el PS) sí tenemos planteamientos muy distintos", declaró la senadora.

Al respecto y desde la sede del PC, Jara sostuvo que “en mi caso, yo me siento orgullosa del rol que desempeñé en el gobierno del Presidente Boric y de las tareas que cumplí”.

“Claramente no soy la candidata del gobierno, sino que soy la candidata para presidir Chile y quiero proponer transformaciones para el Chile del futuro, pero no niego el rol que cumplí en el gobierno. Por el contrario, me siento orgullosa porque fui y cumplí lo que tenía que hacer", comentó.

Además, aplaudió el ingreso de Paulina Vodanovic a la carrera presidencial: “Me alegra mucho, creo que es muy positiva. Además, tengo una muy buena opinión de Paulina, la conozco, trabajamos juntas antes en el gobierno de la presidenta Bachelet y lo que más me ha gustado es que hay varias mujeres corriendo en esta en esta primaria”.

También destacó la reunión que convocó la expresidente Michelle Bachelet con los candidatos del oficialismo.

“Bueno, yo me reúno permanentemente con ella. Me alegra que ahora nos convoque a todos como líder de nuestro sector y creo que la principal expectativa es dar cuenta de una primaria en la que mientras en el otro sector político están todos peleándose entre ellos, desde acá proponemos un proyecto para el país que tiene diferencia entre cada uno de nosotros –si no, no tendría sentido la primaria– pero que se hace con fraternidad y con el compromiso claro de que quien gane al día siguiente va a contar con el apoyo de todos los otros", finalizó.

