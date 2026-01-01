Jara pone énfasis en la reforma previsional en su mensaje de Año Nuevo

La excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, realizó un balance del año 2025 en un mensaje de Año Nuevo, donde calificó el período como uno de “muchos desafíos”, tanto en lo personal como en lo político, destacando especialmente el avance logrado en materia previsional.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Jara señaló que 2025 fue un año intenso, que le permitió crecer y aprender, subrayando como principal hito la concreción de la reforma de pensiones, una de las transformaciones estructurales más relevantes del último tiempo.

“Pudimos llevar adelante la reforma de pensiones, y aunque no lo crean, eso fue en enero del 2025”, recordó la exministra, enfatizando que a partir de enero de 2026 comenzarán a subir las pensiones, hecho que —según afirmó— le genera una profunda satisfacción.

De cara al nuevo año, Jara expresó que enfrenta el 2026 con esperanza, aunque también con una actitud vigilante respecto del rumbo que tome el país. En ese sentido, reafirmó su compromiso con la lucha social y política para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Finalmente, la exabanderada oficialista hizo un llamado a fortalecer el diálogo y la colaboración desde el progresismo y la centroizquierda, señalando que es necesario seguir construyendo un proyecto alternativo y colectivo para el futuro de Chile, con miras a los desafíos políticos y sociales que vienen.

