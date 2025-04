Jeannette Jara no descarta renunciar al Partido Comunista si resulta ganadora de las primarias oficialistas

Jeannette Jara, candidata presidencial del Partido Comunista, no descartó renunciar a su militancia si resulta ganadora de las primarias oficialistas, en favor de la unidad del sector y para combatir el voto anticomunista.



"Vamos a evaluarlo en su momento, yo no tengo ninguna decisión previa tomada", y aseguró que no es una puerta que esté "cerrada". Además, destacó la importancia de que "todos los sectores sientan que están debidamente representados, que puedan incidir con sus ideas", aseguró en entrevista con Radio Universo.



Aunque remarcó que "creo que excluirnos entre nosotros o poner veto a uno u otro nombre no es algo que sirva. Voy a las primarias porque espero ser Presidente de Chile esa es mi convicción (...) y, por cierto, en cada momento político va a haber que ir evaluando cuáles son las medidas que se tomen, pero sin duda, si uno quiere ser Presidenta de Chile, todos los sectores políticos de la centro izquierda deben estar representados. Con esa amplitud", comentó.



En otro tema, la candidata del PC aseguró que en su eventual gobierno no va a “tener complejo en asumir” la ayuda de las Fuerzas Armadas a las policías en el combate a la crisis de seguridad.



La exministra del Trabajo fue consultada sobre la solicitud de varias autoridades de establecer estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana.



“No creo que lo que defina la necesidad de una medida excepcional que suspende derechos fundamentales de la Constitución y autoriza la presencia de militares en las calles deba resolverse en función de que ciertos actores políticos lo soliciten, por más que su inquietud pueda ser muy legítima. Tiene que resolverse en función de la necesidad y de la efectividad que esta medida tiene”, aseguró la exministra del Trabajo.



En esa línea, agregó: “Por eso, si en el caso de la Región Metropolitana, por ejemplo, existe una situación donde hay una inseguridad cierto latente, lo primero que hay que hacer es tomar medidas en torno al fortalecimiento de las policías y por eso creo que es importante extender la carrera de Carabineros y de investigaciones con el incentivo económico adecuado (...) y por otro lado fortalecer la inteligencia policial”.



Luego, aseguró: “Ahora, si en esto eventualmente los militares pueden contribuir en una tarea en particular, yo no voy a tener complejo en asumirla, pero esto tiene que resguardarse con cierta evidencia porque hasta ahora los militares no han estado dedicados al orden público interno y tampoco tienen la capacitación adecuada, dicho esto por ellos mismos, digamos".



“Creo que se han dictado muchas leyes en este gobierno y ahora viene la necesidad de poner el foco en la gestión de las policías”, finalizó.

