Jara marca distancia del desmarque de Tohá con el Gobierno: "No me desapego de la historia que he vivido"

La candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, abordó las declaraciones de la abanderada del PPD, Carolina Tohá, respecto a no ser continuidad del Gobierno.

En CNN, la exministra del Interior señaló que "yo no quiero hacer un Gobierno igual a este, creo que este Gobierno fue fruto de un momento de necesidad y de una crisis muy grave que se provocó tras la situación que pasó y fue el resultado al primer proceso constitucional".

Ante esto, la extitular de la cartera del Trabajo afirmó en conversación con Tele13 Radio que “yo creo que uno nunca puede negar lo que ha hecho antes. Y si las cosas no salieron del todo bien, que a mí me hubiera gustado, seguramente no fue por falta de fuerza. Así que es heredero, heredera en este caso, cada uno de nosotras, de lo que ha ido construyendo en el tiempo".

En esta línea, dijo que “no solo reconozco el aporte que hicimos, sino que también tengo capacidad crítica de ello. Pero no me desapego de la historia que he vivido yo misma, no me parece correcto”.

“Además, en mi caso particular, tuvimos avances importantes junto al ministro Marcel, con otros ministros también y eso creo que es bueno saber reconocerlo. No es todo lo que hubiese querido, pero es parte de lo que ha sido siempre la construcción de las políticas públicas”, añadió.

La candidata del PC señaló que “con la eventual llegada de la ultraderecha o la disputa que está colocando, los temas que está poniendo en el debate público hay que estar muy preocupados”.

Finalmente, recalcó que “evidentemente hay que activarse, no solo defender eventuales retrocesos, por ejemplo, en el marco de los derechos de la mujer, que algunos de los candidatos de la ultraderecha promueven, sino que además la tarea nuestra es presentar un proyecto alternativo”.

PURANOTICIA