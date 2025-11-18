Jara llamó a parlamentarios de su sector a presentar una acusación constitucional contra el ministro Simpertigue

La candidata presidencial Jeannette Jara, llamó a los parlamentarios oficialistas a presentar “prontamente una acusación constitucional” contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, luego que se revelara que votó en dos ocasiones a favor del consorcio chileno-bielorruso CBM (Belaz-Movitec) contra Codelco, y firmó el fallo que obligó a la estatal a pagar más de $1.026 millones.

No obstante, lo más grave es que dos días después de finalizada esa causa, se embarcó en un crucero por Europa junto al abogado del consorcio, Eduardo Lagos.

Y luego que el pleno de la Corte Suprema anunciara la apertura de un sumario contra el ministro, Jara se refirió -a pocos días de la elección- a este caso en conversación con el programa de streaming ‘El Sentido del Humor’.

En este espacio, la abanderada fue consultada sobre los episodios de corrupción en el Poder Judicial y qué puede hacer el Ejecutivo ante situaciones así.

“Se detiene con medidas concretas y no con medidas imaginarias, lo primero. Lo digo porque de verdad que a cada uno se le ocurrió cada cosa que no tiene mucho sentido de realidad, en los debates, que no tiene mucho sentido de realidad, pero se detiene además haciendo una importante reforma al sistema de justicia chileno”, aseguró.

“Es evidente que cuando tú tienes ministros de la Corte Suprema que están siendo cuestionados por corrupción, como Ángela Vivanco, en el caso Vivanco, y ahora Simpertigue, que es otro ministro que está en este mismo tema y que yo espero que los parlamentarios del oficialismo prontamente inicien las acciones para una acusación constitucional, evidentemente la gente siente que aquí hay distintos tipos de justicia”, agregó.

“Por eso en mis programas de gobierno vienen medidas efectivas para que la colusión se pueda no solamente seguir el procedimiento que hoy día tiene, que es insuficiente, sino que puedan tomarse medidas como arraigo nacional inmediatamente, se fortalezca la Fiscalía Nacional Económica, se fortalezca una unidad chiquitita que es de análisis financiero, que lo que hace es ver los movimientos extraños bancarios”, finalizó.

PURANOTICIA