Jara inicia su campaña de segunda vuelta y afirma que la elección “está abierta” pese a ventaja de Kast

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, dio inicio oficial a su campaña de segunda vuelta este domingo desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde aseguró que la definición presidencial del 14 de diciembre “está abierta”, pese a la ventaja que mostraba su contendor, José Antonio Kast, antes de la veda de encuestas. “Esta elección está abierta a pesar de lo que algunos quieran instalar”, afirmó ante sus adherentes.

Los voceros de la campaña destacaron que Jara experimentó un repunte significativo en los sondeos previos, con un alza estimada “entre 13 y 28 puntos” desde la primera vuelta. En ese sentido, recalcaron que “la verdadera encuesta” será la votación del día de la elección, donde esperan capitalizar el despliegue territorial que iniciará esta semana.

En su discurso, la candidata agradeció el respaldo de autoridades locales, como el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, y la exministra del Interior, Carolina Tohá. Además, anunció un recorrido nacional con énfasis en el trabajo “puerta a puerta” y en dos ejes programáticos: seguridad ciudadana y seguridad económica. “Chile es un país que produce, pero ese crecimiento le tiene que llegar a la mesa de todos los chilenos y chilenas”, subrayó.

Jara también recordó jornadas electorales previas para reforzar su mensaje de remontada: “En la primaria decían que no había forma de que remontáramos... y ganamos. Después se pensó que la segunda vuelta presidencial iba a ser entre dos candidatos de apellido alemán, y ganamos la primera vuelta presidencial”. Finalmente, llamó a la ciudadanía a movilizarse “para conquistar conciencias y corazones” y defender un futuro de esperanza, mencionando además su satisfacción por la aprobación de la ley de 40 horas, pese a las críticas de sectores opositores.

