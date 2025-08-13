Jara explica mensajes de apoyo al tercer retiro de los fondos previsionales y acusa "tendencia a la literalidad"

Jeannette Jara salió a explicar por qué en un foro dijo que no apoyó más allá del segundo retiro y luego apareció un mensaje en redes sociales, de abril de 2021, en que bregaba porque se aprobara una tercera entrega de fondos.

"Aquí pasa algo bien curioso. Parece que a todos los que aprobaron los retiros, después se les olvidó porque hubo retiros en el país. Esto se dio ayer en el marco de precisamente este foro de inversionistas donde estaba la asociación de AFP ahí también sentada. La asociación de AFP que se opuso a todos los cambios en nuestro país y que tuvo la reforma trancada durante 10 años", partió comentando en una pauta para anunciar una gira nacional.

"Yo fui bien clara. Para nosotros los retiros fueron porque la gente le faltaba para comer y el Gobierno de la derecha se demoró mucho en llegar con las ayudas. En algún minuto los retiros se hicieron como una práctica más habitual y yo en eso no seguía apoyándolos", agregó.

Luego señaló: "Si fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, yo lo que le puedo decir es que aquí cuando llegó la ayuda yo dejé de apoyar los retiros. Eso es lo que le puedo decir".

"Aquí es bien fundamental tener algo a la vista para que no seamos amnésicos u olvidones. Los retiros no fueron porque la gente quería sacar la plata porque le sobraba. Fueron porque le faltaba para comer. Y mientras algunos en el gobierno de la derecha admitían por la televisión que no tenían ni idea que en Chile había hacinamiento”, señaló.

Y agregó: ¿Sabe qué hacía yo? Me conseguía plásticos para que la gente que vive hacinada y que es mucha en nuestro país, pudiera aislarse dentro de sus casas. Esa es la realidad que vivió Chile y esa es parte de la realidad que hoy día parece que todos quisieran olvidar".

Consultada si el tercer retiro fue justificable, replicó: "No me acuerdo de los detalles de ese tema y como le dije, ya respondí".

"Puede que no me haya acordado de los detalles", indicó, aludiendo al foro y continuó: "Yo sé que hay un interés en dejar cosas como puestas como que son mentiras, pero la realidad es mucho más distinta que eso".

"Parece que hay una tendencia a la literalidad, yo no la voy a criticar porque cada uno sabe cómo hace los medios, pero yo no tengo ninguna intención en mentir. Si nadie es perfecto y yo no tengo todas las respuestas, pero sí les puedo decir que actúo con transparencia y a mí sí me quedó claro algo, aquí hubo retiros porque había hambre", cerró.

