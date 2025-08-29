Jara explica las tensiones en su coalición: "A Kast no le pasa esto porque en su partido el que piensa distinto termina fuera"

Luego de dos semanas del inicio de la gira “Jeannette Jara se mueve por Chile”, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, realizó un balance favorable de su paso por nueve regiones y 15 ciudades, en lo que constituye la mitad de su recorrido por el país.

Tras visitar Chillán y arribar al Biobío, la exministra del Trabajo aseguró, en relación a la lejanía de la ciudadanía con el mundo de la política, que “la verdad, el tiempo y la energía que se gasta en discutir entre políticos es algo realmente impresionante. Por eso hay tanta desafección entre la gente y el mundo de la política”.

Consultada por las consecuencias que han tenido las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre el exministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “yo sé que es muy difícil, entre nueve partidos que me apoyan, que todos estén de acuerdo en todos los puntos de vista”.

“A Kast esto no le pasa porque es candidato de un partido único, donde el que piensa distinto termina fuera el partido, en mi caso no, hay gente diversa. Pero sí es importante que todos tengamos claro que la política está para servir a las personas, no para estar en pequeñas rencillas permanentemente”, agregó.

Respecto a la gira que se encuentra realizando por el país, la abanderada del pacto Unidad por Chile, comentó que "la política se construye junto a la ciudadanía. La gira nacional nos ha permitido escuchar directamente a las inquietudes, con sus sueños y soluciones que ellas mismas detectan día a día en sus comunidades. Vamos a poner la descentralización en el corazón de nuestra propuesta al país y acá hemos logrado nutrirnos de aquello".

La abogada y administradora pública agregó que "un claro ejemplo de lo que es el centralismo en Chile, es precisamente la preocupación de algunos candidatos por el hecho de que yo no esté encerrada en un salón en Santiago y me encuentre recorriendo el país escuchando a las personas. Y lo seguiremos haciendo en las próximas dos semanas, porque aquí está la ciudadanía que queremos representar".

Más temprano, desde Chillán la candidata sostuvo que "el crecimiento del país debe tener una vocación regional pero también nacional. Y mi Gobierno lo que busca es mirar a que Chile se convierta en un gran potenciador de la transición energética mundial. En nuestro país contamos con litio, cobre, viento y sol, que son grandes energías verdes para la transición energética que requiere el mundo para poder cubrir parte importante de la demanda global".

También sostuvo que "en mi Gobierno lo que vamos a hacer, es preparar la infraestructura adecuada. Para ello vamos modernizar los puertos, generar una conectividad más precisa, para que las zonas extremas de nuestro país no queden aisladas y modernizar todo el sistema de transporte de carga, que es tan necesario".

DIÁLOGOS SOCIALES

Jeannette Jara destacó distintas preocupaciones y soluciones expresadas por la ciudadanía en los diálogos “Soluciones para Chile”. Por ejemplo, dijo que "en la región de Arica y Parinacota es muy relevante la modernización del complejo fronterizo Chacalluta o los derrumbes en Cuesta Chinchorro que han llevado muchasveces a suspender el tránsito en la ruta 5 Norte, mientras que en Magallanes un tema de alta sensibilidad tiene que ver con complejos problemas de conectividad regional y un costo de la vida superior al resto del país".

Entre otros temas, también apuntó a los reiterados cortes de luz en distintas ciudades. "En Chile nos hemos acostumbrado a que las empresas privadas cumplan cuando quieran sus obligaciones, sin importar la molestia o costo que eso significa en la gente común".

"En Mejillones, en donde la misma empresa CGE ha dejado a la ciudad sin luz en reiteradas ocasiones, causando graves perjuicios económicos a las personas de la zona. Después pasé por Rancagua, en donde están viviendo este mismo problema que en El Maule. Esto tiene que parar, no puede ser que una empresa cobre mal la luz de miles de personas y no responda por eso", aseguró.

Entre otros temas de alta preocupación social planteados por las personas, la candidata destacó el complejo escenario migratorio y el crimen transfronterizo en regiones como Tarapacá en el Norte Grande. Al respecto, dijo que "me interesa impulsar leyes como aquellas que permiten la expulsión inmediata de aquellos que han sido condenados por la Ley 20.000, que es una de las dificultades que tenemos en nuestro sistema hoy día y que tenemos que abordarla".

Tras concluir la gira por el Biobío, Jeannette Jara se trasladará el próximo lunes a la región de Aysén, para luego desplazarse por Los Lagos y concluir la semana en la región de Atacama.

