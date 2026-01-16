Jara evita polemizar con Boric por caso de Julia Chuñil: "No voy a dar consejos al Presidente"

Jeannette Jara se refirió al caso judicial por la desaparición de Julia Chuñil, luego que durante esta semana se detuviera a tres hijos y el exyerno de la mujer.

“Es muy importante que en este caso puedan quedar muy claras todas las líneas investigativas y sus resultados porque se ha generado, con anterioridad en otros casos asociados al pueblo mapuche, escenarios en los cuales quedan dudas después de si son efectivamente las situaciones como se describieron”, manifestó.

En esta línea, la excandidata presidencial dijo que "no tengo duda de lo que está realizando la Fiscalía y las policías apuntan en la línea correcta, pero creo que es importante que esto quede claro para la ciudadanía".

Por otro lado, expresó que “los detalles que he conocido del caso son de una profunda deshumanización de las relaciones familiares, de violencia contra los adultos mayores y de una mujer además bien valiente, porque de lo poco que he podido seguirlo, entiendo que todo esto detona a partir de que ella se opone a que le roben a un pensionado de 90 años”.

Además, Jara evitó polemizar con los dichos del Presidente Boric sobre el caso. En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2024, dejó entrever que la causa del delito estaba relacionada a motivos medioambientales.

En aquella instancia realizada en La Moneda, el jefe de Estado señaló que “sólo el año pasado, 2023, cerca de 190 defensores ambientales fueron asesinados en el mundo, en su gran mayoría latinoamericanos. Quiero aquí aprovechar la instancia para expresar mi preocupación y la ocupación también del Estado por la desaparición de Julia Chuñil”.

Al respecto, la exabanderada sostuvo que "siempre es bueno en estos casos esperar que los procesos sigan adelante".

"Yo soy de esa idea porque, ahora mismo, en este mismo desarrollo del caso, creo que hay que tener todos los antecedentes, porque lo que no puede pasar es que queden dudas y que por otro lado algunos utilicen la causa mapuche como para desviar delitos comunes y tan horribles como éste", añadió.

En cuanto a si el Mandatario se adelantó en plantear esto, Jara indicó que "es una pregunta que debiera hacerle al Presidente. Yo lo que le puedo hablar es por mí y yo lo que le puedo decir es que yo espero que los procesos se lleven adelante antes"

"Yo no voy a darle consejo al Presidente porque él es Presidente de la República, así que en esa parte no me va a encontrar a mí haciendo una brecha con él", sentenció.

PURANOTIICA