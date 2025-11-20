Jara endurece el tono y afirma que Kast "es un riesgo para el país, la economía y mercado"

La candidata presidencial, Jeannette Jara, aseguró que José Antonio Kast “es un riesgo para el país” y dio a entender que le falta coraje por “no querer responder preguntas”.

Además, la exministra del trabajo no descartó que salga de su comando Darío Quiroga, cuestionado por dichos discriminatorios hacia la hermana de Franco Parisi y contar con causas por amenazas y daños.

"(Kast) Es un riesgo para el país, es un riesgo para la economía y mercado, con asesores coludidos; es un riesgo para los derechos sociales, con rebajas de presupuestos clandestinas, que no dice de dónde va a sacar; es un riesgo para la continuidad del poder económico que han tenido la AFP y sus influencias en la política", dijo la abanderada en un punto de prensa realizado en el hotel El Fundador.

"Es un retroceso porque plantea abiertamente reabrir la reforma previsional que tanto tiempo costó sacar adelante. Kast es un riesgo para el país", insistió.

En la conferencia de prensa, la candidata no descartó que Darío Quiroga salga de su comando tras la polémica respecto a dichos sobre la diputada electa Zandra Parisi, hermana del candidato presidencial, Franco Parisi, los cuales se viralizaron recientemente.

“No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío se llama Zandra con Z", fue parte de lo que declaró el asesor.

Al respecto, la extitular de la cartera del Trabajo aseguró que "las decisiones que tome las avisaré oportunamente".

"Lo cierto es que, para que los medios lo recojan con precisión, que esto ocurrió con mucha anterioridad a la campaña y hubo disculpas públicas, privadas también", aseguró.

"De hecho, en el debate compartieron con Zandra Parisi en el mismo momento que se debatía", comentó. "No me gustan los dichos clasistas. No soy esa clase de persona, no uso ese tipo de lenguaje y me parece que es inadecuado", comentó.

En lo que compete a la causa por amenazas y daños que protagonizó el sociólogo en 2011, la abanderada reconoció que desconocía el antecedente. "No, no sabía", señaló. "No sabía hasta hoy día que lo sacó algún medio de comunicación". Ante la consulta de qué le parece dicha actuación, replicó que "respecto de ese dato en particular, voy a conversar con el señor Quiroga".

La candidata fue consultada, además, sobre el despliegue que ha tenido, el cual tendrá este viernes visitas en regiones.

"Hemos estado en distintas estrategias electorales. Me parece importante poder comunicarme masivamente con los chilenos. Yo no me escabullo de las entrevistas. Aunque me incomoden con las preguntas, no me ando corriendo. Por eso he ido a los matinales y a todos los programas donde me han invitado", sostuvo.

"Es Kast el que no quiere ir responder preguntas, por eso se arrancó para regiones. Yo voy a las regiones a compartir con la gente, a escuchar sus propuestas y a entregar las mías. No a arrancarme de los medios de comunicación", agregó.

La exautoridad contó que tanto ella como Kast estaban convocados para un debate este domingo en el canal Mega y más adelante también en CHV, al cual el republicano no ha confirmado su asistencia. Sin embargo, Jara pidió a las señales televisivas mantener los programas, a los cuales ella sí asistirá.

“Por eso yo, con mucha anticipación, confirmé mi asistencia a los cinco debates. Lamento que hoy día use excusas para no asistir, porque realmente estos sí son los foros en los cuales la ciudadanía va a poder escucharnos de frente. No hay que evitar las preguntas. Es clave saber cómo vamos a implementar nuestras medidas. Y como dije con anterioridad, el coraje para enfrentar un debate es algo básico si se quiere enfrentar después con coraje al crimen organizado y al narco. No andar escondidos”, finalizó.

PURANOTICIA